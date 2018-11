▶️ St-André: Les gendarmes négocient encore avant de déloger les bloqueurs

Aux alentours de 11 heures ce mardi matin, des discours avaient annoncé la venue des gendarmes pour intervenir sur l'un des blocages les plus importants de l'île: la Cocoteraie à Saint-André.



Ce barrage reste l'un des points noirs de l'île depuis plus de dix jours. Le Préfet de La Réunion aurait ordonné de le lever aujourd'hui.



Les gilets jaunes sur place déclarent se battre pour leurs petits enfants, déjà endettés. Les manifestants sont dans l'incompréhension car selon eux le barrage est très filtrant, en laissant passer toujours en priorité les véhicules de secours.



Il se déroule dans une bonne ambiance."On donne à boire, des pommes, des oranges aux automobilistes et on apprend qu'on va être chargés", déclare un des manifestants.



Mais au bout de plus de trente minutes d'échanges: il n'y aura finalement pas d'intervention de la gendarmerie jusqu'à au moins 14H, à condition que la circulation reste fluide. Une discussion a eu lieu entre les deux parties, les gilets jaunes ont même applaudi les forces de l'ordre.



Mais à 14H, le commandement de la gendarmerie arrive une nouvelle fois à hauteur des bloqueurs de route pour leur expliquer leur intention de les déloger.