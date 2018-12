▶️ St-André: Des gilets jaunes reçus par Jean-Paul Virapoullé

Environ une vingtaine de gilets jaunes sont actuellement reçus par le maire de Saint-André Jean-Paul Virapoullé. Ils souhaitent faire le point avec ce dernier pour s'assurer que les mesures annoncées par Annick Girardin pour La Réunion "soient appliquées au plus vite".



Outre les gilets jaunes, des entrepreneurs sont également présents, tout comme des transporteurs et des gérants d'auto école ou encore le syndicat OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens).



Au cours des échanges, interpellé par un des gilets jaunes sur la proposition de Didier Robert de "un élu, un mandat", JPV a marqué son opposition à cette demande du président du Région auprès des élus. Le maire de Saint-André estime que "pour être mieux entendu" à la Région, il fallait être "à la fois maire et conseiller régional".