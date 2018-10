Société ▶️ Sonia Rolland vient témoigner à La Réunion : "Noire n'est pas mon métier" Sonia Rolland a répondu à l'invitation des "Femmes Précieuses". Un nouvel évènement qui s'articule autour du livre "Noire n'est pas mon métier" dans lequel elle témoigne comme quinze autres comédiennes françaises noires ou métisses. Elle sera à La Réunion la semaine prochaine pour dédicacer cet essai et présenter un documentaire

Se présentant comme un livre-manifeste, "Noire n'est pas mon métier" se compose de témoignages et réflexions de seize comédiennes françaises noires ou métisses. L'ouvrage dénonce les discriminations et les stéréotypes dont les femmes noires et métisses sont victimes dans le milieu du cinéma français mais aussi à la télévision, au théâtre et dans le monde culturel en général.



Edith Semmani, la fondatrice des Femmes Précieuses explique sa démarche de faire venir les actrices à La Réunion. "Les Femmes Précieuses, qui s’inscrit plus que jamais en faveur de la place et droits des Femmes a souhaité, à nouveau, mettre celles-ci au cœur d’échanges et de rencontres sur le sujet de la place des Femmes noires dans les milieux audiovisuels. Les Femmes Précieuses organisent ainsi la venue de personnalités qui se sont mobilisées pour le livre : Sonia Rolland, Firmine Richard et France Zobda".



Edith Semmani, poursuit : "Je souhaite susciter par la présence de ces personnalités, ces Femmes qui osent parler et dénoncer, faire entendre leur message. Eveiller et réveiller les consciences… Insuffler à la jeune génération l’importance de combattre l’injustice et que cela peut passer par ce genre d’initiative : les mots, l’image, la culture…sont des outils et des vecteurs de communication! L’objectif est de prendre conscience qu’il y a encore du chemin à faire afin de permettre l’égalité et la justice dans la société".



Sonia Rolland projettera également son très beau documentaire "Femmes du Rwanda" qui montre comment ce pays a su se relever du génocide et la place accordée aux femmes dans des postes stratégiques.



Séances de dédicaces de "Noire n'est pas mon métier" , le 10 octobre à la FNAC St Pierre et le 11 octobre à la FNAC de St Marie - à partir de 16h.



Le 11 octobre à 19h30, une projection gratuite au cinéma de Cambaie du film documentaire "Femmes du Rwanda" en la présence de Sonia Rolland. (nombre de places limitées). Informations : tropheesdesfemmesprecieuses@gmail.com

