▶️ Somèn Kréol: Bientôt une agrégation Kréol pour les enseignants de l'Université

Somèn Kréol: Bientôt une agrégation Kréol pour les enseignants de l'Université

Cette semaine du 22 au 26 octobre se déroule la "Somèn Kréol". Divers évènements sont organisés sur l'île, notamment à l'Université de La Réunion. De multiples ateliers viendront rythmer cette semaine sur le parvis de l'UFR Lettres et Sciences Humaines et ce notamment grâce à Jérôme Perianin, étudiant en Master Sciences du langage, à l'initiative de ce projet.



Il a eu l'opportunité cette année de faire un service civique et ainsi de créer un événement à l'occasion de la semaine Kréol. C'est dans ce cadre que Jérôme, avec l'aide d'une équipe, a pu mettre en place tout un programme avec différents ateliers.



"Pour moi l'important c'est de ne pas oublier sa langue et sa culture au détriment d'une culture plus européenne, ce n'est pas forcément de faire du militantisme mais justement de mieux se comprendre pour s'ouvrir aux autres", confie Jérôme.



"Nous avons mis en place une conférence "Sobatkoz" autour justement de la langue et des idées reçues, le résultat était très positif, c'était vraiment un échange entre universitaires, intellectuels, étudiants, professeurs, doctorants... Ce qui est dommage c'est que ce genre d'échange ne se produise pas plus souvent car ça permettrait justement de réconcilier beaucoup de personnes avec la langue."

Il évoque également son implication dans le développement de l'agrégation Kréol au sein de l'Université.



L'Université de La Réunion propose déjà une licence Kréol, accessible à partir de deux années de licence ou en double licence. Elle donne ensuite accès à différents Masters, comme le Master Sciences du Langage, parcours monde Kréol que Jérôme a choisi.



"L'Académie française a voté l'accord pour permettre aux enseignants de proposer l'agrégation de Kréol, qui se fera d'ici deux ans dans l'Université de La Réunion. Elle va permettre de créer un poste en tant qu'enseignant dans le département Kréol", explique-t-il.



Cette agrégation a déjà été mise en place en Martinique ou en Guadeloupe.



Pour Jérôme Perianin, elle permettrait également de réduire les problèmes d'illettrisme et les soucis d'apprentissage d'autres langues. Charline Bakowski Lu 1178 fois





