▶️ Soan remporte The Voice Kids

Soan a encore ébloui ce vendredi ! Le chanteur péi a remporté la finale de The Voice Kids, diffusée ce vendredi sur TF1.Depuis le départ, le marmaille n'a cessé de briller par son talent. D'abord lors des auditions à l'aveugle, lorsqu'en faisant résonner un Maloya , il avait suscité l'émoi des quatre membres du jury, des spectateurs, mais aussi sans doute de nombreux téléspectateurs.Puis en chantant du Yannick Noah lors de son battle, se qualifiant face à ses adversaires de la Team Soprano . Et enfin en demi-finale, en interprétant le très célèbre "Redemption Song" de Bob Marley. Éliminé, il avait alors été repêché par Amel Bent Ce vendredi soir c'est le titre de Daniel Balavoine "SOS d'un terrien en détresse" que Soan a repris et l'a fait remporté le titre de la sixième saison devant les huit autres candidats. Notre marmaille a ensuite chanté "We are the World" avec sa coach.Tout au long de l'aventure le chanteur de 11 ans a fait la fierté de ses proches, mais aussi de toute La Réunion !