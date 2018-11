▶️ "Si les barrages ne sont pas levés, c'est une illusion de croire que l'on va trouver des solutions"

Les acteurs économiques avaient rendez-vous avec la ministre des Outre-mer ce vendredi après-midi. Selon les représentants de l'économie locale, Annick Girardin a été "d'une grande ouverture. Elle a parlé de reconstruire. Elle a insisté sur le fait qu'on devait être plus égalitaire et surtout renouer un dialogue".



Impact sur les salariés, conditions de sortie de crise, meilleure intégration des jeunes dans les entreprises... "On a travaillé sur des solutions pour une économie où tout le monde trouvera sa place", indique Daniel Moreau, président de l'Association pour le développement industriel de La Réunion (Adir).



Pour Didier Fauchard, "le résultat au bout de 14 jours, c'est que nos entreprises sont en train de mourir une par une". "Ce sont nos petites entreprises qui sont en train de mourir, si les barrages continuent ce sont les plus grosses entreprises qui vont mourir", ajoute le président du Medef Réunion. "La détresse sociale s'entend, mais il faut absolument aujourd'hui ouvrir le dialogue. C'est une des qualités de La Réunion. Tout le temps que les barrages ne sont pas levés, c'est une illusion de croire que l'on va trouver des solutions", déplore-t-il.



Retrouvez ci-dessous, les réactions à la sortie de l'entre-vue avec la ministre des Outre-mer :