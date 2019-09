▶️ Serge Camatchy officialise sa candidature à St-André et joue la carte de l'ouverture

Sans surprise, Serge Camatchy sera bien de la partie lors des prochaines municipales à Saint-André. Le président d'Émergence Réunion a officialisé ce mardi sa candidature pour ce scrutin, entouré de ses quatre vice-présidents, Jean-Paul Mardeya, Jean Alix Méra, Abdallah Bourhane et Alain Puel.



"Cette candidature je la porte avec tous nos amis pour répondre à la demande de la population et changer la politique que nous connaissons jusqu'à présent", indique Serge Camatchy, qui bénéficiera du soutien "au cas par cas" du mouvement Agir974 d'Imhrane Moullan dans certaines communes.



Pour l'ancien adjoint de Jean-Paul Virapoullé, le "système dans lequel nous évoluons ne répond plus et est devenu obsolète". "Nous proposons un modèle de développement cohérent et solidaire, adapté pour La Réunion et Saint-André" indique-t-il et non pas un "catalogue La Redoute". Un programme qui sera dévoilé dans les prochaines semaines.



Sans s'en prendre au bilan de Jean-Paul Virapoullé, Serge Camatchy estime malgré tout, "au vu des remontées de la population" aussi à Cambuston, Champ-Borne ou dans les écarts de la commune, que l'actuelle mandature "n'est pas à l'écoute" de ses administrés. "Trop souvent, on essaie de sortir des projets pharaoniques alors que la population ne demande que le minimum c'est-à-dire un logement, un emploi, vivre dignement et en sécurité", martèle l'ancien vice-président du Département.



Interrogé sur une éventuelle alliance avec d'autres personnalités comme Jean-François Ramassamy, Josette Vée, Ranjit Camalon ou encore Farid Mangrolia, Serge Camatchy assure "ne pas être fâché avec qui que ce soit", aussi bien à droite du côté des Virapoullé père et fils qu'à gauche, avec le duo Joé Bédier/Éric Fruteau. "Nous avons jusqu'au mois de février pour présenter la liste. Si demain quelqu'un veut nous rejoindre ou travailler avec nous, ce sera avec plaisir", affirme-t-il.