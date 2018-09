▶️ Semaine européenne du recyclage des piles: Près de 600 tonnes collectées depuis 2006

Dans le cadre de la Semaine européenne du recyclage des piles, du 3 au 9 septembre, plusieurs actions sont mises en place à La Réunion.



Depuis 2006, la filière REP (responsabilité élargie des producteurs) met en place des bornes de collecte et travaille au recyclage des piles et des batteries.



Quels succès pour ces bornes à La Réunion ? Sandrine Sinapayel, responsable filière au SICR (Syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion) :