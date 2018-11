▶️ Samedi 17 novembre: Les commerçants du Chaudron resteront fermés, hormis le Score

Le quartier du Chaudron se remet tout juste des récentes violences urbaines qui se sont déroulées lors de la soirée d'Halloween que se profile une journée à risque.



Ce samedi 17 novembre, le mouvement des gilets jaunes a prévu de nombreuses mobilisations aux quatre coins de l'île pour manifester contre la hausse du prix des carburants, et de la vie chère plus globalement.



La plupart des commerçants, opticien, banques, pharmacies ou encore des médecins, ont décidé de soutenir le mouvement en maintenant leur boutique fermée ce samedi. Seule un fleuriste maintiendra son ouverture ce samedi, "en espérant qu'il n'y ait pas d'événements plus contraignants que ça, mais en tant qu'artisan on est obligé d'être ouvert, mais s'il faut fermer, on fermera boutique comme tout autre commerçant", explique Laetitia, fleuriste chez Niça-Fleurs.