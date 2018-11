▶️ Saline-les-Bains: "Nou lé même pas solidaires entre Réunionnais !"

Gilets jaunes et jeunes venus se greffer au mouvement maintenaient, à 13H30, un barrage tantôt bloquant, tantôt filtrant sur le rond point du jardin d’Eden à la Saline-les-Bains. Certains automobilistes qui descendaient de la voie cannière ont préféré faire demi-tour au lieu d'attendre un laissez-passer au compte-gouttes. Le blocage est en place depuis 9H15 ce dimanche et les rangs des personnes qui se sont mobilisées pour un second round aujourd’hui sont de plus en plus clairsemés. Sur place, un jeune de Saint-Paul a bien voulu expliquer le sens de sa participation à ce blocage.