La grande Une ▶️ Saisie de drogue à Gillot: Les deux trafiquants mis en examen et écroués





Placé en garde à vue dans les locaux de la sûreté départementale, l'homme sera présenté au juge d'instruction au cours de la journée.



Au total, ce sont deux personnes qui sont présentées au juge d'instruction, celui qui s'est fait prendre à sa descente d'avion par les agents de la police aux frontières, et le receveur de la "marchandise". Les deux protagonistes se rejettent la responsabilité de ce trafic de drogue.



Une femme est également en fuite et fait l'objet d'une recherche de la part des enquêteurs. Selon nos informations, la drogue saisie à l'aéroport Roland Garros proviendrait de la filière africaine de métropole.



En milieu d'après-midi, l'avocat du receveur, Me Mickael Nativel, a indiqué que son client avait finalement reconnu sa participation au trafic. "Il a fini par admettre qu'il en avait été à l'initiative et qu'il regrettait d'être tombé dans ce piège", a t-il commenté. Et d'ajouter, quant aux responsabilités, "ils étaient tous les deux bien d'accord pour mettre au point ce scénario, il n'y a pas une responsabilité plus importante que l'autre dans ce dossier".



Les deux hommes ont été mis en examen pour détention, transport, importation et cession de stupéfiants. Après être passés devant le juge des libertés et de la détention, le receveur et la "mule" ont été placés en détention provisoire. Intercepté par les services des douanes de Gillot samedi dernier , l'homme qui a tenté de passer avec pas moins de 19 kg de résine de cannabis et 484 g d'héroïne d'une valeur totale de 38 000€ est arrivé au palais de justice de Saint-Denis à 11H ce jeudi.Placé en garde à vue dans les locaux de la sûreté départementale, l'homme sera présenté au juge d'instruction au cours de la journée.Au total, ce sont deux personnes qui sont présentées au juge d'instruction, celui qui s'est fait prendre à sa descente d'avion par les agents de la police aux frontières, et le receveur de la "marchandise". Les deux protagonistes se rejettent la responsabilité de ce trafic de drogue.Une femme est également en fuite et fait l'objet d'une recherche de la part des enquêteurs. Selon nos informations, la drogue saisie à l'aéroport Roland Garros proviendrait de la filière africaine de métropole.En milieu d'après-midi, l'avocat du receveur, Me Mickael Nativel, a indiqué que son client avait finalement reconnu sa participation au trafic. "Il a fini par admettre qu'il en avait été à l'initiative et qu'il regrettait d'être tombé dans ce piège", a t-il commenté. Et d'ajouter, quant aux responsabilités, "ils étaient tous les deux bien d'accord pour mettre au point ce scénario, il n'y a pas une responsabilité plus importante que l'autre dans ce dossier".Les deux hommes ont été mis en examen pour détention, transport, importation et cession de stupéfiants. Après être passés devant le juge des libertés et de la détention, le receveur et la "mule" ont été placés en détention provisoire.



Regis Labrousse Lu 1898 fois