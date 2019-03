▶️ Saint-Pierre : Plusieurs enfants renversés sur le boulevard Bank

Un groupe de six enfants a été renversé par une voiture sur le boulevard Bank. Les secours sont intervenus place: cinq camions de pompier, le SMUR ainsi que la police.



Âgés de 12 à 14 ans, l'un d'eux a été gravement blessé , les autres présentent des blessures plus légères. Ils ont tous été transférés à l'hôpital.



L'accident s'est produit au niveau de l'école des casernes en direction de Saint-Joseph, la circulation était coupée sur le secteur.



Le gérant de la station-service toute proche a pu s'entretenir avec la conductrice en état de choc : "elle m'a confié qu'elle ne comprend pas ce qu'il s'est passé, elle n'a pas vu les enfants. Je pense que vu la position du soleil à cette heure-là, c'est peut-être ça qui l'a gêné." explique Christian.



Pour lui, ce secteur reste très dangereux pour les piétons. Le boulevard est très fréquentés aux heures de pointe et il y plusieurs écoles et collèges aux alentours : " à l’heure de l’entrée de l’école primaire, les policiers municipaux s’occupent de faire circulation, mais là malheureusement ce n’était pas encore l’heure."