▶️ Saint-Denis : Le site des Trois Bancs jonché de déchets

C’est l'un des plus beaux points de vue de Saint-Denis, qui se retrouve transformé en décharge à ciel ouvert...



Le site des Trois-Bancs au niveau des rampes de La Montagne est couvert de déchets en tous genres. Les poubelles pleines vomissent leur contenu sur plusieurs mètres carré et laissent à penser qu’elles n’ont pas été vidées depuis longtemps.



L’internaute qui a capturé ce triste spectacle s’était arrêté à l’origine pour admirer le coucher du soleil sur le chef-lieu ce jeudi soir. Un moment gâché par le comportement de nombreux "makotes" et un manque d’entretien certain sur ce site touristique…