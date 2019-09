▶️ Saint-Denis : L'intersyndicale manifeste contre la réforme des retraites

À lire également :

"Mathématiquement, ce projet représente une baisse conséquente de la retraite pour tous les salariés, dans le public comme dans le privé. On demande le maintien des 42 régimes actuels de retraite, ainsi que leur amélioration !" explique Katell Louarne de Force Ouvrière."On ne va pas gagner avec une seule journée. On sait qu’il faudra de toute façon taper fort. La force qui sera rassemblée aujourd’hui est un point d’appui pour aller plus loin, et pour mieux informer les salariés sur ce projet de réforme."Une première mobilisation qui devrait permettre aux organisations syndicales de discuter de la suite du mouvement, et qui a toute son importance selon Jean-Yves Hoarau président de l'union régionale CFTC : " La somme de tous ces défilés qui ont lieu aujourd’hui à niveau national va montrer au gouvernement qu’il y a une opposition forte par rapport à ce texte sur les retraites."Les manifestant traversent actuellement le centre-ville de Saint-Denis depuis le Petit Marché pour se rendre à la préfecture où une motion sera déposée.