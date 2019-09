▶️ Saint-Denis : Du glyphosate dans les urines des élus ?

"J’ai donné mes urines fraîches de ce matin à Oasis Réunion, pour qu’ils puissent voir si j’ai du glyphosate dans mon corps", explique l'élue avec un sourire malicieux, "Je sais qu’on utilise du glyphosate à La Réunion, alors j’ai rejoint cette campagne pour dire stop. Stop parce que notre santé doit compter auprès du gouvernement."



Si les résultats du test démontrent la présence du pesticide dans son organisme, la déléguée au développement durable à la mairie de Saint-Denis affirme qu’elle se joindra à la plainte commune qui pourra être déposée à l’issue de la campagne.



"On s’attend forcément à des résultats positifs au glyphosate"



La fiole d’Yvette Duchemann, ainsi que celles des autres élus participants, sera envoyée en Allemagne, vers le seul laboratoire habilité à réaliser ces tests selon Simon Vienne, l’un des coordinateurs de la campagne pour l'association Oasis Réunion.



Comptez 85 euros pour réaliser l’analyse. "L’objectif de cette première campagne est de faire un état des lieux des niveaux de glyphosate chez la population."



La campagne va se poursuivre avec plus d’une cinquantaine de bénévoles qui seront triés afin d’obtenir un échantillon le plus représentatif de la population : "On va sélectionner des agriculteurs, des gens de métiers différents, d’âge différents, et qui habitent dans différentes régions de l’île", ajoute-t-il.



"On s’attend forcément à des résultats positifs au glyphosate, pour ce qui est de l’ampleur de sa présence, et bien on aura la réponse d’ici un mois."