▶️ Saint-André: Ils ont rendu hommage aux lycéens mortellement fauchés en 2017

Les camarades de classe et les élèves du lycée lycée professionnel Jean Perrin à Saint-André ont tenu à rendre hommage ce mardi après-midi aux deux élèves mortellement fauchés l’an dernier.



L’émotion est toujours vive pour les proches et amis des victimes. Arborant un tee-shirt en hommage à Alicia Grondin et Giovanni Boyer, les amis des victimes ont déposé des fleurs à l’endroit où elles perdaient la vie brutalement.



Le 25 septembre 2018, peu avant 17H, une Audi A3 lancée à pleine vitesse et conduite par un jeune conducteur fauchait trois amis qui marchaient le long du trottoir à proximité du lycée Sarda Garriga qu’ils venaient de quitter après leur dernier cours.



Deux jeunes ont perdu la vie, Alicia avait 16 ans. Son ami Giovanni, 17. Une troisième lycéenne avait été blessée grièvement. Il y a deux semaines à peine, elle avait tenu à assister au procès du conducteur fou, finalement condamné à trois ans de prison pour homicide involontaire.