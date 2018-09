▶️ Saïd Larifou sort de garde à vue

Saïd Larifou vient de voir sa garde à vue levée vers 17H50. L'ancien avocat devait s'expliquer devant les enquêteurs de la sûreté départementale du commissariat de Saint-Pierre. Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel le 25 avril 2019 pour abus de bien social, banqueroute par détournement d'actif et banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.



Cette convocation fait suite, selon le procureur de Saint-Pierre, "à la découverte d’éléments financiers troublants lors de la procédure collective de la SELARL Larifou, forme sociale du cabinet d’avocat du mis en cause".



"Les nombreuses investigations financières et comptables ont permis de mettre en exergue des irrégularités importantes pouvant recevoir des qualifications pénales. Si ses explications ont permis d’éclaircir certains points et d’écarter certains faits, le Parquet a estimé qu’il existait des preuves suffisantes pour retenir à l’encontre de l’ancien avocat des faits qualifiés de bien social, de banqueroute par détournement d’actifs et de banqueroute par tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière", ajoute le procureur.



Rappelons que Saïd Larifou a été interpellé par la Police Aux Frontières à sa descente d'avion lundi soir à l'aéroport Roland Garros. Il se rendait à l'île de La Réunion pour assister aux obsèques d'un membre de sa famille.