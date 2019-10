▶️ Rivière des Galets : Les manifestants tentent de perturber le convoi présidentiel. Les gendarmes les refoulent

Les forces de l'ordre sont toujours mobilisées en nombre ce jeudi après-midi au Port.



Après avoir reçu des jets de galets, les gendarmes mobiles ont quitté la position qu'ils tenaient depuis ce matin sur l'échangeur Sacré-Coeur en se positionnant désormais devant le petit rond-point d'entrée du quartier de la Rivière des Galets.



Les gendarmes mobiles avancent par petits groupes dans les rues du quartier. Alors que la manifestation se matérialisait depuis ce matin par une guerre de position, c'est le passage imminent sur la 4 voies du convoi présidentiel qui a précipité les hostilités peu avant 15H.



Sur place sont positionnés une dizaine de fourgons de gendarmes mobiles. Les policiers du Port sont également présents pour gérer la circulation. L'échangeur du Sacré coeur est accessible aux automobilistes. Et malgré les affrontements qui ont lieu à proximité des immeubles, les habitants revenant du centre commercial Jumbo de l'autre côté de la route vont et viennent tranquillement et peuvent regagner leur quartier de la Rivière des Galets.



L.G sur place