La grande Une ▶️ Révélations : Jean-Luc Poudroux avait-il un compte en Suisse ? Le journal satirique et indépendant Le Tangue dévoile ce matin les résultats d'une enquête prometteuse : le nom de Jean-Luc Poudroux apparaît dans les fichiers bancaires du scandale SwissLeaks. Et il ne serait pas le seul Réunionnais.







En 2015, l’affaire des SwissLeaks est rendue publique par plusieurs médias dans le monde, dévoilant un système international de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, qui aurait été mis en place par la banque britannique HSBC. Les noms de nombreuses personnalités se retrouvent alors liés à ce scandale : Gad Elmaleh, Valentino Rossi, Mohammed VI, ou encore... Jean-Luc Poudroux.



Le député fraichement élu (suite à la destitution de Thierry Robert), verrait ainsi son nom lié à l’ouverture d’un compte en Suisse dans les années 90. Un compte numéroté, anonyme, autour duquel toutes les précautions sont prises pour empêcher d’identifier le propriétaire. À cette époque, Jean-Luc Poudroux était encore président du Conseil général et maire de Saint-Leu. Le compte sera d’ailleurs fermé 7 ans plus tard.



Le Tangue promet de nouvelles révélations à venir : La liste des personnalités réunionnaises impliquées dans le scandale SwissLeaks pourrait réserver quelques surprises.



Loïc Chaux, directeur de publication au Tangue, était l'invité de Pierrot Dupuy. Découvrez les coulisses de l'enquête dans cet entretien. La rédaction du Tangue a travaillé en collaboration avec le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) à l'origine des SwissLeaks, pour mettre en lumière le lien étroit entre Jean-Luc Poudroux et l'ouverture d'un compte en Suisse auprès de la Banque HSBC.

Charlotte Molina