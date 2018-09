A la Une .. ▶️ Réunion La 1ère promet plus de proximité à la télé et une "révolution numérique"





Pour revenir dans le jeu, la station de la Technopole mise sur plus de proximité et plus d'émissions "concernantes", et promet une "révolution numérique" pour tenter de rivaliser avec ses concurrents locaux de la presse en ligne…



"Depuis le 20 août dernier, tous nos produits sont pensés différemment. On ne pense plus pour la télévision, on pense aussi quand on écrit un programme sur une déclinaison radio ou numérique", explique Jérémy Édouard, le nouveau directeur d'antenne télé de Réunion La 1ère. Ce dernier travaille pour amener "plus de proximité" et rendre l'antenne "plus concernante" pour toucher le plus de téléspectateurs.



Parmi les nouvelles émissions produites par la chaîne du service public : "Sé zot ki koz", présenté par Jacky Revel. "Ce sont les Réunionnaises et Réunionnais qui parlent de leurs quartiers, un produit qui commence avant tout en radio, qui continue après sur le web pour être enfin diffusé dans son intégralité le soir à la télé", explique Jérémy Édouard. Autre émission transmédia : Le "Live Sauvage" d'un artiste de La Réunion dans des lieux inédits et dont des extraits sont disséminés tout au long de la semaine à la télévision.



Concernant le journal télévisé, la rédaction va augmenter les temps d'antenne des chroniques phares telles que "Kosalafé" et "Un jour avec".







La rédaction web n'est pas en reste puisque comme l'explique Elyas Akhoun, le nouveau rédacteur en chef adjoint du service, un nouveau plan de bataille a été mis en place concernant la stratégie numérique de la station.



L'actuel présentateur par intérim du JT de 19h parle même de "révolution numérique" qui passe par un nouveau site et une nouvelle application à venir dans les prochains mois. Mais le plus important: beaucoup, beaucoup plus de contenus. "On avait la crédibilité et la proximité à Réunion La 1ère et maintenant, on aura la rapidité grâce au web. Il faut que nous soyons présents sur tous les évènements, qu'ils soient culturels, sportifs ou politiques. Nous sommes là pour fournir du contenu parce que c'est la demande formulée par nos auditeurs et téléspectateurs", explique Elyas Akhoun.



S'il reconnaît que le travail qui l'attend pour rattraper ses concurrents de presse en ligne locale sera "de longue haleine", le nouveau M. Web de La 1ère ne désespère pas et compte bien s'appuyer sur les armes du réseau…"Nous avons la chance d'avoir une rédaction télé et une rédaction radio. Depuis quelques années, nous menons à France Télévisions une politique de convergence entre ces deux supports pour apporter du contenu sur le web. Voilà comment nous comptons nous différencier de nos concurrents", termine-t-il. "On était une vieille dame endormie, on veut montrer que la vieille dame est réveillée". Le message de Gora Patel, directeur régional de la station, est on ne peut plus clair à l'occasion de la présentation de la nouvelle grille télé : Réunion La 1ère est de retour et compte bien effacer les mauvais chiffres d'audience accumulés au cours de ces dernières années.Pour revenir dans le jeu, la station de la Technopole mise sur plus de proximité et plus d'émissions "concernantes", et promet une "révolution numérique" pour tenter de rivaliser avec ses concurrents locaux de la presse en ligne…"Depuis le 20 août dernier, tous nos produits sont pensés différemment. On ne pense plus pour la télévision, on pense aussi quand on écrit un programme sur une déclinaison radio ou numérique", explique Jérémy Édouard, le nouveau directeur d'antenne télé de Réunion La 1ère. Ce dernier travaille pour amener "plus de proximité" et rendre l'antenne "plus concernante" pour toucher le plus de téléspectateurs.Parmi les nouvelles émissions produites par la chaîne du service public : "Sé zot ki koz", présenté par Jacky Revel. "Ce sont les Réunionnaises et Réunionnais qui parlent de leurs quartiers, un produit qui commence avant tout en radio, qui continue après sur le web pour être enfin diffusé dans son intégralité le soir à la télé", explique Jérémy Édouard. Autre émission transmédia : Le "Live Sauvage" d'un artiste de La Réunion dans des lieux inédits et dont des extraits sont disséminés tout au long de la semaine à la télévision.Concernant le journal télévisé, la rédaction va augmenter les temps d'antenne des chroniques phares telles que "Kosalafé" et "Un jour avec". Revenant sur la rumeur de Sophie Gastrin pour présenter le JT de 19h , Olivier Gelin, rédacteur en chef télé de la chaîne, confirme que la rédactrice en chef adjointe de France 2, a bien postulé. Des candidatures -une dizaine- qui seront examinées "sur différents critères", avant une officialisation "pour octobre" ajoute-t-il.La rédaction web n'est pas en reste puisque comme l'explique Elyas Akhoun, le nouveau rédacteur en chef adjoint du service, un nouveau plan de bataille a été mis en place concernant la stratégie numérique de la station.L'actuel présentateur par intérim du JT de 19h parle même de "révolution numérique" qui passe par un nouveau site et une nouvelle application à venir dans les prochains mois. Mais le plus important: beaucoup, beaucoup plus de contenus. "On avait la crédibilité et la proximité à Réunion La 1ère et maintenant, on aura la rapidité grâce au web. Il faut que nous soyons présents sur tous les évènements, qu'ils soient culturels, sportifs ou politiques. Nous sommes là pour fournir du contenu parce que c'est la demande formulée par nos auditeurs et téléspectateurs", explique Elyas Akhoun.S'il reconnaît que le travail qui l'attend pour rattraper ses concurrents de presse en ligne locale sera "de longue haleine", le nouveau M. Web de La 1ère ne désespère pas et compte bien s'appuyer sur les armes du réseau…"Nous avons la chance d'avoir une rédaction télé et une rédaction radio. Depuis quelques années, nous menons à France Télévisions une politique de convergence entre ces deux supports pour apporter du contenu sur le web. Voilà comment nous comptons nous différencier de nos concurrents", termine-t-il.

samuel.irlepenne@zinfos974.com Lu 179 fois





Dans la même rubrique : < > Alcoolisation fœtale: La formation des acteurs de la justice des mineurs (enfin) en route ▶️La caravane de la jeunesse part à la rencontre des jeunes réunionnais