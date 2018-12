▶️ Rencontre avortée entre Cyrille Melchior et le collectif de gilets jaunes Vauban/Camélias/Le Ruisseau

Après avoir été reçu ce mardi en fin de matinée à la Région par Didier Robert et des élus régionaux, le collectif des gilets jaunes Vauban/Camélias/Le Ruisseau avait rendez-vous au Département pour une rencontre avec Cyrille Melchior. Une rencontre qui a commencé avec quelques tensions et quelques couacs. Une quinzaine de policiers sont sur place, mais la tension est vite retombée.Des gilets jaunes restés à l'extérieur du conseil départemental ont estimé que la délégation reçue ne représentait pas les quartiers.Les gilets jaunes se sont concertés pour trouver un terrain d'entente. La tenue d'une réunion avec le président du Département semblait alors incertaine.La rencontre a finalement été reportée dans un premier temps. Le Département s'est dit toutefois prêt à recevoir le collectif plus tard dans l'après-midi, s'ils parviennent à s'organiser.