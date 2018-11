▶️"Regardez le bordel que vous avez foutu, monsieur le Préfet" !!!

Plusieurs dizaines de voitures, dont certaines avec femmes et enfants à l'intérieur, se sont retrouvées bloquées en fin de soirée à la sortie de la route du Littoral, à la Possession, au moment où les forces de l'ordre sont passées à l'action contre les bloqueurs de routes.



A écouter les commentaires sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les malheureux automobilistes ont été pris au beau milieu de scènes qu'ils ont été nombreux à comparer à une "guerre civile".



Galets contre grenades lacrymogènes et assourdissantes, le tout agrémenté de temps en temps par un feu d'artifices.



Des images complètement surréalistes, dignes des meilleurs films de science fiction, avec les effets spéciaux dus aux fumées des gaz lacrymogènes et aux explosions...



Sauf qu'on n'était pas au cinéma. D'où la colère de nombreux automobilistes, prisonniers, craignant à la fois pour leur vie et leurs voitures.



Les paroles les moins gentilles ont fusé en direction du préfet : "Quel intérêt d'envoyer les forces de l'ordre à la veille de l'arrivée de la ministre", ou encore "regardez le bordel que vous avez foutu, monsieur le Préfet"...



Tout le monde a voulu faire demi-tour pour regagner Saint-Denis à contre-sens sur la quatre voies. Ce qui a provoqué un blocage complet de la circulation.



Finalement, le CRGT (centre régional de gestion du transport) a décidé de fermer temporairement la route, "jusqu'à nouvel ordre", pour dégager les débris des affrontements sur la route.