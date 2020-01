▶️ Réforme des retraites: Les dockers bloquent le Port Est

Une quarantaine de dockers en grève bloquent le Port Est depuis ce jeudi matin pour manifester contre la réforme des retraites. Il disent répondre à l'appel national de grève pendant 24 heures de la Fédération nationale des ports et docks CGT, à savoir l'opération "Ports Morts".



Les dockers demandent à être "écoutés et respectés" avant de négocier. "Le secrétaire d’Etat aux Transports tient des propos irrespectueux à l’encontre des dockers", explique Danio Ricquebourg, secrétaire général de Fédération ports et docks CGTR. Les négociations iraient dans le sens d'une amélioration du système de retraite actuel sans réforme. Selon la CGT, il est "inacceptable" de travailler plus longtemps alors que la profession aurait une espérance de vie "écourtée de huit ans ".



Danio Ricquebourg annonce un possible blocage de tous les ports métropolitains la semaine prochaine et rappelle donc l'urgence d'ouvrir les négociations. "Aujourd'hui nous sommes en grève donc rien ne fonctionne. Aucun container n'entre ou ne sort. Pour une journée ça ne se remarque pas mais si ça se durcit, ce sera difficile pour une île avec un seul port", annonce-t-il avant d'évoquer la possibilité de pénuries.