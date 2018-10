▶️ Réforme des aides économiques: Le patronat reçu début novembre à Paris

Pas d'annonces à l'issue de leur entretien avec Annick Girardin. Les acteurs du monde économique avaient rendez-vous hier après-midi à Bras-Panon avec la ministre des Outre-mer pour aborder la réforme des aides économiques, qui acte la disparition du CICE Outre-Mer ou encore de la LODEOM . Annick Girardin leur donne rendez-vous début novembre à Paris."On a eu une réunion technique aujourd'hui, rien ne s'est décidé", lance Dominique Vienne. Le président de la CPME Réunion attend cette réunion à Paris "pour aligner nos méthodes et nos chiffres". "Chacun a reconnu qu'il y avait peut-être des analyses à faire sur les effets de bord parce que quand des entreprises perdent 10 à 15% ou perdent en compétitivité travail, c'est significatif et il faut regarder", argue-t-il."À cet instant, les simulateurs qu'on a produit sur la base des éléments que nous avons aujourd'hui [...] montrent une augmentation significative du coût du travail à La Réunion", tient de même à rappeler de son côté Didier Fauchard, président du Medef Réunion. "La ministre nous a entendu sur un certain nombre de sujets", relève-t-il tout de même, attendant la prochaine réunion avec la locataire de la rue Oudinot pour dit-il, "se mettre d'accord à la fois sur la méthodologie, sur le mode de calcul et le résultat que ça va produire".