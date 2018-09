▶️ Reconnu par le Dalaï Lama, Thierry-Lâ Beaudeau est sur notre île

Il a été reconnu par le Dalaï-Lama en personne et dispense son enseignement un peu partout sur la planète. Escale sur notre île d’où est originaire son épouse et entretien avec Thierry-Lâ Beaudeau.



"C’est une réjouissance d’avoir été reconnu en 2014 par sa sainteté le Dalaï-Lama. Il est venu me chercher devant des milliers de personnes. Il a fendu la foule, il y a eu un silence total et il m’a reconnu.



Je prends tout cela avec beaucoup de réserve. Ce n’est pas parce que vous êtes reconnu ou que vous avez un titre que tout est permis. Je suis un être humain comme tout les autres et le but du bouddhisme est d’avoir une pratique qui va maitriser nos émotions.



Je suis de confession chrétienne, cela peut paraître étonnant. En Occident, on part dans tous les sens. On est dans un « moi » qui parle tout le temps c’est un trouble psychiatrique grave de notre société. Mon message n’est pas bouddhique, mais d’aller vers l’universalité.



La vraie guérison, est de trouver cette thérapie au fond de soi-même.



J’ai eu un accident extrêmement grave, je ne devais pas survivre, je suis passé de l’autre côté. Je devais être paralysé toute ma vie et être défiguré. Vous me voyez, je suis en pleine forme.



Mon épouse est Réunionnaise, et j’enseigne dans une petite communauté ici. La Réunion est très porteuse. Je voyage beaucoup et pour moi, il y a cette ouverture ici, ce vivre ensemble à travers le métissage, c’est donc la preuve que le monde peut vivre comme cela."