La grande Une ▶️ Quatre casseurs pris sur le vif dans les rues du Port





Sur des images de Pierrot Dupuy Les policiers viennent de procéder à l'interpellation de quatre individus dans les rues du Port ce mercredi soir. Vers 23H, les hommes de la brigade anti-criminalité ont pu intercepter quatre jeunes hommes dans les rues situées autour de l'église Sainte Jeanne d'Arc, en plein centre ville.Ils se livraient, à visage masqué, à des dégradations et tentaient de nuire aux forces de l'ordre qui tentent de rétablir l'ordre public dans la cité portuaire. Le couvre-feu n'a pas découragé les casseurs ce soir encore. Un engin de chantier a été incendié un peu plus tôt dans la soirée A minuit, nous venons d'obtenir les détails concernant leur interpellation. Les quatre personnes interpellées avaient caillassé le commissariat situé à environ 300 mètres de l'église...



