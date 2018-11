▶️ Quand le Score du Port négocie avec les Gilets jaunes: nourriture contre ouverture

Tournée par des Gilets jaunes eux-mêmes, une vidéo montre à quel point il a été difficile depuis une semaine pour les commerces d'ouvrir leurs portes, entre demande de fermeture en solidarité du mouvement et coups de pression.



La scène a été filmée par un Gilet jaune au Score du Port en fin de semaine dernière. La grande surface est située à 1km du fameux rond point qui fait face à l'entrée du Port Est.



Arrivé aux portes du magasin, un porte-parole demande à la direction du supermarché de quoi ravitailler ses collègues manifestants. "Eau, cuisse de poulets pour des grillades", la liste est succincte mais le message clair : c'est ça ou la fermeture forcée.



La discussion dure plus d'une dizaine de minutes avant que le Score accepte la demande. Des bouteilles d'eau et du pain seront ainsi donnés aux manifestants qui s'en iront remercier le geste du responsable du magasin en direct sur les réseaux sociaux.



En contre-partie, la grande surface a pu rester ouverte...