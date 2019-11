La grande Une ▶️ Quand des ordures traitent les animaux comme de vulgaires déchets





Ce lundi, c'est une habitante de Saint-Leu qui a fait la macabre découverte. Intriguée par un sac poubelle placé au beau milieu d'une route dans le secteur de la ravine du Plate, elle décide de s'arrêter. À l’intérieur du sac, elle découvre un cadavre de chien. "Il était dans une croisée, il y avait une croix et un chiffon rouge à l'intérieur", explique Zoé. Mais elle n’est pas au bout de ses surprises puisqu’à quelques mètres de là, dans la végétation, deux chiots en très mauvais état se trouvent à proximité d'un sachet blanc.



Colère et écœurement



Découvrant l'horreur de la situation, l'association Sauve ton bourbon et Cie propose une prise en charge. Mélanie, une bénévole, se rend sur place pour leur venir en aide.



"Arrivée sur place, il n'y avait que [la chienne] de vivante", explique-t-elle, l'animal rescapé étant une femelle. "L'autre était décédé sûrement d'étouffement... ils étaient recroquevillé tous les deux", précise-t-elle, la chienne ne voulant pas quitter le corps de son compagnon d'infortune décédé. Apeurée et soumise, la boule de poils se laisse approcher avant de se jeter sur la nourriture. Ne pouvant imaginer la laisser sur place, Mélanie décide alors de la sécuriser chez elle. Une autre bénévole, Marie, la conduira chez le vétérinaire.



Âgée de 3 mois, celle qui a été baptisée "Prudey" ne pèse que 3,075 kg. Très fortement déshydratée, elle est atteinte de la gale sarcoptique et de la teigne, et a dû être hospitalisée. Elle restera chez Marie quelques jours, le temps de se remettre sur pattes et partira ensuite chez Mélanie le temps de trouver une solution.



L'indignation était aussi du côté de Trou d'eau ce mardi matin, avec une trouvaille tout aussi attristante. "J'ai trouvé dix chiots mis dans un sac poubelle fermé et balancé sur un terrain privé", raconte Laëtitia. "Je les ai entendus crier depuis mon appartement. Ils agonisaient les pauvres". Pour que leur souffrance prenne fin, les chiots ont été "endormis" par un vétérinaire.



Deux cas qui malheureusement sont loin d'être isolés. Les bénévoles impliqués dans les associations locales sont débordés devant l’ampleur de la tâche, comme l’illustrent ces échanges (voir captures plus bas) lorsqu’il s’est agi de trouver une famille d’accueil pour Prudey.



Des actes de cruauté qui montrent une nouvelle fois l'importance cruciale de la sensibilisation, de la stérilisation, mais aussi de la répression, et qui ont dans le même temps permis d'illustrer une magnifique solidarité.

