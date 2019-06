▶️ Propos sur l'esclavage : Christine Angot présente ses excuses

La romancière Christine Angot a tenu à préciser ses propos sur l’esclavage en lisant une lettre dans l’émission On n’est pas couché ce samedi soir sur France 2. Une lettre qui commence par ces mots : "je regrette".



"Je regrette de ne pas avoir réussi à me faire comprendre et d'avoir blessé par mes propos. Mon intention était à l'opposé. J'ai voulu rapprocher les deux crimes contre l’humanité que sont l'esclavage et la Shoah tout en prenant soin de spécifier la différence fondamentale de méthode dans la déshumanisation (...) L'expression en 'bonne santé' était évidemment absurde", corrige-t-elle.



La chroniqueuse avait déclaré samedi dernier lors de ce même programme présenté par Laurent Ruqiuer que "le but avec les Juifs pendant la guerre, cela a bien été de les exterminer», alors qu’«avec l’esclavage des noirs (...) L’idée c’était au contraire qu’ils soient en pleine forme, qu’ils soient en bonne santé, pour pouvoir les vendre et qu’ils soient commercialisables."



Elle avait ajouté que ce n’était "pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, que les souffrances infligées aux peuples sont les mêmes."



Ce vendredi, l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, actuel président de la mission de préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, a regretté que les propos de la romancière aient pu être diffusés dans l’émission On n’est pas couché sans être rectifiés.