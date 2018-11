La grande Une ▶️ Propos racistes: Lataniers Nout Ker D'vie dépose plainte contre Joël Mongin





Bérénice Alaterre sur place Le collectif Lataniers Nout Ker D'vie a déposé plainte ce mardi à la gendarmerie de St-Paul contre le transporteur Joël Mongin pour propos racistes. Une demi-douzaine de témoins accompagnaient Stéphanie Gigan, présidente du collectif mais aussi Jean-Pierre Marchau d'Europe Ecologie les Verts."Dans ce collectif, na rienk ban' blanc, i représente pas La Réunion" ou encore "ou a ou le seul noir la dedan ou na pas honte être avec le band'blanc ". Des propos qui auraient été lancés lundi dernier. Alors que le conseil municipal approuvait le choix du groupement qui exploitera la carrière des Lataniers à l’extérieur de l’hôtel de ville de La Possession, anti et pro-carrière se faisaient face.Des échanges tendus entre le collectif Lataniers Nout Ker D'vie et des transporteurs. Parmi eux, Joel Mongin. "Les propos proférés sont inacceptables, lamentables et ne peuvent rester sans réaction de notre part", rétorque Stéphanie Gigan, présidente du collectif.Europe Ecologie Les Verts et la Ligue des Droits de l’Homme ont apporté leur soutien au collectif. "Non, la couleur de la peau ne détermine pas la légitimité citoyenne.Un racisme d’attaque ne saurait justifier un racisme de défense", avait réagi la LDH dans un communiqué.



