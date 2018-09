▶️ Prélèvement à la source: Qu'en pensez-vous?

C’est la fin du suspense fiscal qui dure depuis une semaine, avec les annonces du gouvernement. Le prélèvement de l’impôt à la source continue donc sa marche. Edouard Philippe a mis fin à la séquence de doutes et le prélèvement aura bien lieu sur les salaires et les pensions.



Seul ajustement au tableau, les crédits d’impôts. Des couacs et des hésitations qui n’auront fait que confirmer les plus sceptiques. Mais l’objectif du gouvernement reste d’apaiser les craintes, notamment sur le pouvoir d’achat, à 4 mois du "Big Bang fiscal".