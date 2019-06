▶️ Précarité emploi: La FSU exige la titularisation des contractuels

En cette journée nationale d'action, la FSU pointe du doigt la précarité de l'emploi dans la fonction publique. "C'est une problématique très vivace à La Réunion, et au delà de mauvaises conditions de travail et d'un mauvais service public, c'est aussi un enjeu de société fondamental", souligne Marie-Hélène Dor, Secrétaire Départementale au FSU.



En effet "sur 5 millions d'agents, 1 million sont des non titulaires, ça commence à faire beaucoup", annonce Marie-Hélène Dor. Pour donner un exemple, "80% des agents territoriaux sont non titulaires à La Réunion, contre moins de 20% en métropole", le constat est alarmant.



Or "ça déroge largement au texte réglementaire en la matière parce que la fonction publique a été conçue sur le principe simple qu'à tout besoin permanent doit correspondre un poste de fonctionnaire". De plus, il faut savoir que "le statut de fonctionnaire a été créé non pas pour créer des privilèges aux personnels mais pour protéger les services publiques et en garantir la qualité, et aujourd'hui on en est loin", confie-t-elle.



Avec son projet de loi de "transformation" de la fonction publique, renommé "destruction" par les syndicalistes ici présents, le gouvernement n'a fait qu'aggraver la situation, "en recourant de manière accrue à l'emploi de non titulaires". "Le gouvernement est le pire employeur de France", déclare Marie-Hélène Dor.



C'est pourquoi la FSU demande aujourd'hui "un plan d'intégration de ces personnels pour qu'ils puissent accéder au statut de fonctionnaire et qu'ils ne soient pas abandonnés à leur sort", explique Marie-Hélène Dor.



La plupart de ces emplois précaires vivent dans une incertitude tout au long de leur carrière. Or, ces contractuels sont indispensables au fonctionnement de l'éducation nationale. On pense notamment aux AESH ou encore aux ATSEM, qui connaissent une précarisation de leur statut mais aussi de leur travail en tant que tel.