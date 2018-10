La grande Une ▶️ Poignardée au visage par son ex-compagnon, elle témoigne





"J'ai toujours cette crainte et cette peur quand je sors, quand je vais travailler, confie la quadragénaire. Elle relate également les multiples plaintes déposées à l'encontre de son ex-compagnon, notamment pour menaces de mort. "La loi, de nos jours, tant qu'il n'y a pas de sang, ils n'en tiennent pas compte. J'aurais pu mourir. Heureusement il y avait mon voisin, ma mère et mes deux fils". Le procès de Tariq Javed a débuté ce vendredi matin aux Assises . L'homme est accusé de tentative d'assassinat sur son ex compagne, Julienne Poleya. Poignardée au visage, à l’oreille, à l’avant-bras et à la main, la mère de famille qui a réchappé à la mort souhaite aujourd'hui que "justice soit faite".Elle porte encore les cicatrices des coups de couteau sur son visage. Julienne Poleya témoigne de l’horreur qu’elle a vécue le 1er avril 2017 lorsque son ex-conjoint l’agresse violemment avec une arme blanche, devant son domicile en pleine journée. La victime avait déjà plusieurs fois porté plainte contre lui pour des faits de violences conjugales. Des plaintes qui n’ont pas suffit à la protéger."J'ai toujours cette crainte et cette peur quand je sors, quand je vais travailler, confie la quadragénaire. Elle relate également les multiples plaintes déposées à l'encontre de son ex-compagnon, notamment pour menaces de mort. "La loi, de nos jours, tant qu'il n'y a pas de sang, ils n'en tiennent pas compte. J'aurais pu mourir. Heureusement il y avait mon voisin, ma mère et mes deux fils".

