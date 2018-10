La grande Une ▶️ Plaine des Palmistes: Bras de fer avec de "gros notables" pour récupérer un terrain familial

"Ti hache i coup gros bois", François Castellon en est convaincu. Le jeune retraité de France Télévision a décidé d’entamer un bras de fer avec des " gros notables" pour récupérer un terrain appartenant à sa famille à la Plaine des Palmistes. "Ont-ils profité de l’absence de construction pendant plus de 30 ans sur la parcelle pour se réapproprier le terrain familial alors qu’un acte de propriété a été édité au nom de mon père ?", s’interroge François Castellon. C’est ce qu’il compte découvrir en lançant une procédure devant la justice.



Le 20 mars 1960, Antoine Castellon, aujourd’hui décédé, achète ainsi une parcelle d'environ 1000 m2 à la Plaine des Palmistes à Alfred Goy, à l’époque directeur de la Banque de la Réunion qui a lui même acheté plusieurs parcelles à Paul Moreau, directeur de la Coopérative de vanille naturelle de Bras-Panon mais également maire de la ville. Une parcelle acquise en vue d’y construire une petite case "pour un changement d’air". Finalement aucune construction ne sera réalisée. "Si bien que mon père, Antoine Castellon, règle pour sa propriété en avril 1965 une amende pour défaut de construction".



Que se soit l’acte de vente passé entre Alfred Goy et Antoine Castellon en 1960 ou l’amende de 34 960 CFA, "nous possédons tous les pièces nécessaires prouvant que mon père a bien acquis cette parcelle", affirme François Castellon, " jusqu’à un certificat signé par le Conservateur des Hypothèques", précise-t-il.

Pourtant par acte de donation, Paul Moreau cède en juin 1995, un lot immobilier, comprenant la parcelle des Castellon, à sa fille. Cette dernière la vend en 2011. Même si le cadastre est relativement jeune à La Réunion, "tous ses actes ont été réalisés devant notaire". Et c’est justement là où le bât blesse pour l’avocat de François Castellon, Me Chendra Kichenin. "Les opérations en amont semblent litigieuses". Il s’agit du même office de notaires qui a acté les ventes et la succession.



"Les notaires ne pouvaient ignorer les ventes précédentes", assure le retraité. François Castellon a donc décidé de porter le litige devant la justice en mai dernier et demande la restitution du bien à sa famille. Une maison a été construite entretemps par le nouvel acquéreur. "Mon père a travaillé pour s’offrir cette terre. Si je me lance dans ce combat c’est pour lui rendre hommage".



