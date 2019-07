▶️ Plaine-des-Cafres : Le directeur de la DAAF s'explique

Le directeur de la DAAF, Philippe Simon, donne des explications sur l' opération menée lundi soir sur une exploitation de la Plaine-des-Cafres . Trois agents de la Direction de l'agriculture et de l'alimentation (DAAF) sont entrés sur l'exploitation de Mélusine et Georges Lauret pour examiner une vache signalée malade. Les éleveurs les avaient retenus sur leur parcelle jusqu'en milieu de journée ce mardi La DAAF justifie l'heure de l'intervention, à savoir 19h45 : "Si nous sommes intervenus à ce moment de la journée, c’est pour répondre au plus vite au signalement. L’administration n’est pas venue faire un contrôle", explique Philippe Simon.Alors que les deux éleveurs ont indiqué vouloir porté plainte contre eux, les agents de la DAAF vont-ils également porter plainte ? En mission pour le procureur, ils vont donc rendre compte de ce qu'il s’est passé. Les agents retenus ont en tout cas la possibilité de porter plainte à titre individuel.Exclus de la Sicalait, sans contact avec le GDS, sans moyen... la situation risque de se répéter pour ces éleveurs puisque les analyses réalisées sur le cheptel des Lauret mais aussi de Jean-Paul Bègue révèlent la présence de maladie dont la leucose bovine. "Pourquoi leurs bêtes sont malades ?" a questionné en retour la DAAF qui pointe en filigrane les éleveurs.Interpellé sur le risque sanitaire, le directeur de la DAAF y oppose les coups déjà portés à la filière bovine en souffrance face à la défiance des consommateurs.