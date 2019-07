▶️ Plaine des Cafres: Des éleveurs retiennent des fonctionnaires de la DAAF sur leur exploitation

La situation s’est tendue hier soir sur l’exploitation des Lauret à Plaine des Cafres. Hier vers 20h, trois fonctionnaires de la DAAF se sont rendus dans l’élevage de Mélusine et Georges Lauret, "sans avoir été prévenus", déclarent-ils, "ce sont les gendarmes qui sont venus me chercher chez moi".A son arrivée, Georges Lauret découvre une de ces vaches décédées "alors qu’en quittant mon exploitation à 17h30, elle était vivante".Interloqués par cette intervention, en quête d’explications, les éleveurs soutenus par l’ADEFAR et des Gilets jaunes des Azalées, retiennent dans le calme depuis hier soir deux des trois fonctionnaires de la DAAF.Ils demandent à ce qu’un compte-rendu de cette intervention leur soit fourni. Exclus de la Sicalait, Georges Lauret et Jean-Paul Bègue avaient dénoncé la surmortalité dans le cheptel réunionnais et le scandale de la leucose bovine.