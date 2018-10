▶️ Piton de la Fournaise: Le point sur l'éruption

Débutée tôt au matin du vendredi 14 septembre, l'éruption située près du récent Piton Jasmin (avril 2018) a émis de nombreuses fontaines de lave, qui ont pris peu à peu la direction des parois de l'Enclos vers le Piton de Bert.



Au fil des jours la faille à l'origine de l'éruption a formé un cône unique concentrant toutes les projections de lave.



Entre le samedi 30 novembre et le lundi 1er octobre, l'activité éruptive s'est renforcée et de nombreuses coulées de lave ont été émises, s'étalant loin du cône et circulant en tunnels.



Après ce regain, la tendance de l'éruption a fléchi vers moins de projections de lave, mais la circulation en tunnels reste très présente et soutenue.



Depuis le samedi 6 octobre, un important dégazage s'est mis en place, envahissant toute cette zone de l'Enclos, en fonction des vents. La lave continue à circuler de manière souterraine dans des tunnels de lave.



Le bulletin de l'OVPF observe une baisse de l'activité sur cette éruption mais en même temps constate une inflation continue de l'ensemble du massif, ce qui est a priori contradictoire.



Mais l'ensemble de ces phénomènes trouve une explication dans le fait que la chambre magmatique continue à être alimentée ; suffisamment en tout cas pour que le phénomène de déflation ne suffise pas pour assurer le dégonflement du volcan.