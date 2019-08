La grande Une ▶️ Piton de la Fournaise : La lave à un peu plus de 2 km de la route

La lave continue sa progression dans les grandes pentes et s'attaque à la végétation. Un survol du front de coulée a été effectué ce mardi matin à 09h30 avec le concours de la SAG (section aérienne de gendarmerie) et du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne). À 9h30, le front de coulée se situait à 665m d'altitude et à 2,1 km de la route nationale 2, indique l'observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise.



Deux fissures se sont ouvertes - distantes l’une de l’autre de 1400 m environ, dans le secteur est, sud-est de la partie haute des Grandes Pentes à 1700 et 1500 m d’altitude - le 11 août. Après une baisse en fin d’après-midi lors de la journée d’hier, l’intensité du trémor éruptif (témoin de l’intensité de l’éruption) est relativement constante depuis 21h00 heure locale (17h00 T.U).



Ce matin à 9h15 seule la fissure la plus basse en altitude (1500 m) était active et alimentait une coulée dont le front se situait à 665 m d'altitude (à proximité du Piton Tremblet), à 2,1 km de la route, précise l'OVPF.



À 09h30 (heure locale), seule la fissure la plus basse en altitude était active, sur laquelle se sont formés trois cônes distincts par accumulation de dépôts de fontaines de lave.



Une zone de fumerolle non liée à une fissure éruptive ni à une coulée de lave a été observée entre les deux fissures à environ 1100 m d’altitude. Les trois coulées actives issues de ces cônes se rejoignent en un seul chenal dont le front se situait ce matin à 09h30 à 665 m d’altitude (à proximité du Piton Tremblet), à environ 2,1 km de la route.



Des petits incendies ont été observés tout le long de la partie basse de la coulée, du fait de son entrée dans une zone fortement végétalisée.



Les débits de surface estimés, à partir des données satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC - université d'Auvergne), sont de l’ordre de 2 à 9 m3/s en début d’éruption.



Cette éruption démarrée le dimanche 11 août pourrait-elle offrir le même spectacle qu'en 2007 ? Année où la lave avait traversé la RN2 et qui avait vu par ailleurs l'effondrement du Dolomieu.



