▶️ Piton de la Fournaise : Bientôt la fin de l'éruption ?

Aline Peltier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) tenait ce mercredi un point sur l'éruption débutée le 15 septembre 2018. Une éruption qui montre actuellement des signes d'essoufflement.



"On enregistre depuis aujourd'hui un changement d'activité. On enregistre des gaz piston, souvent enregistrés en fin d'éruption au Piton de la Fournaise", indique la directrice de l'OVPF.



Le volcan pourrait toutefois nous réserver des surprises, comme à son habitude. "Paradoxalement, on enregistre toujours un gonflement du volcan. Sur le long terme, on sait qu'il y a toujours du magma qui arrive des profondeurs vers la chambre magmatique. Si l'éruption venait à s'arrêter prochainement, aujourd'hui, demain ou dans quelques jours, il faudrait à une nouvelle activité en 2018", précise Aline Peltier.