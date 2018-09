A la Une . ▶️ Piétonnisation de l'Hermitage: Joseph Sinimalé face à ses contradictions





Suite à sa rencontre avec le collectif du DPM, le maire indique, en ces termes, "confirmer [son] engagement de ne pas rendre piétonnes les voies d’accès à cette zone et renforcer la création de parkings". À la lecture de ces mots, Virginie Péron est tombée des nues.



"Je m'interroge sur les raisons qui ont motivé cette phrase puisque cela irait dans le sens inverse des enjeux environnementaux pour lesquels nous nous battons. Plus de parkings induit plus de personnes concentrées au même endroit, et donc un stress important pour le lagon, que nous allons tuer si nous continuons comme ça", s’indigne-t-elle, inquiète pour la poursuite même du projet de reboisement. "Si on change une seule ligne, on risque de perdre tous les financement obtenus".



"Je ne lâcherai pas"



Nouveau rebondissement avec un appel du maire, motivé par l'article publié dans le Quotidien ce matin. "Le maire m’a dit que ça avait été mal compris, qu'il n'avait pas reculé", explique-t-elle, soulignant que le renoncement à la piétonnisation des voies d'accès est pourtant bien écrite noir sur blanc.



"J’ose espérer qu’il a pris conscience des vrais enjeux, mais je voudrais un engagement écrit confirmant la poursuite du projet". Bien qu’exaspérée par l’attitude du maire, Virginie Péron ne compte toutefois pas démissionner, bien au contraire : "J’ai pris une responsabilité pour six ans. Si je pars, le projet risque de tomber à l'eau, et je n'ai pas envie que La Réunion perde par une absence(...). Je ne lâcherai pas".



Nous avons sollicité les services de la mairie pour interroger le maire sur ce dossier mais n'avons pas obtenu de réponse favorable à notre demande. Colère et déception. Tels sont les sentiments ressentis par Virigie Péron, élue à l’environnement à la mairie de Saint-Paul, lorsqu’elle a découvert un courrier signé par Joseph Sinimalé ce lundi. La lettre concerne le projet de revégétalisation de l’arrière plage de l’Hermitage - rendu nécessaire pour lutter contre l’érosion -, projet censé s’accompagner d’une piétonnisation du site.Suite à sa rencontre avec le collectif du DPM, le maire indique, en ces termes, "confirmer [son] engagement de ne pas rendre piétonnes les voies d’accès à cette zone et renforcer la création de parkings". À la lecture de ces mots, Virginie Péron est tombée des nues."Je m'interroge sur les raisons qui ont motivé cette phrase puisque cela irait dans le sens inverse des enjeux environnementaux pour lesquels nous nous battons. Plus de parkings induit plus de personnes concentrées au même endroit, et donc un stress important pour le lagon, que nous allons tuer si nous continuons comme ça", s’indigne-t-elle, inquiète pour la poursuite même du projet de reboisement. "Si on change une seule ligne, on risque de perdre tous les financement obtenus".Nouveau rebondissement avec un appel du maire, motivé par l'article publié dans le Quotidien ce matin. "Le maire m’a dit que ça avait été mal compris, qu'il n'avait pas reculé", explique-t-elle, soulignant que le renoncement à la piétonnisation des voies d'accès est pourtant bien écrite noir sur blanc."J’ose espérer qu’il a pris conscience des vrais enjeux, mais je voudrais un engagement écrit confirmant la poursuite du projet". Bien qu’exaspérée par l’attitude du maire, Virginie Péron ne compte toutefois pas démissionner, bien au contraire : "J’ai pris une responsabilité pour six ans. Si je pars, le projet risque de tomber à l'eau, et je n'ai pas envie que La Réunion perde par une absence(...). Je ne lâcherai pas".Nous avons sollicité les services de la mairie pour interroger le maire sur ce dossier mais n'avons pas obtenu de réponse favorable à notre demande.



M.A - marine.abat@zinfos974.com Lu 1175 fois





Dans la même rubrique : < > Laura Flessel quitte le gouvernement François de Rugy remplace Nicolas Hulot à l'écologie