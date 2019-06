▶️ [Pierrot Dupuy] Quand le patron de Leclerc reconnait que les marges de la grande distribution sont trop importantes

Décidément, c’est la semaine des bonnes nouvelles.



Alors que l’on pensait que l’ensemble des patrons de grandes surfaces était unanime pour tenir le même sempiternel discours : « Nous pleurons misère, nos marges sont extrêmement faibles, ce n’est pas de notre faute si les prix sont chers, c’est la faute de l’octroi de mer, du coût du fret, etc », une première brèche est apparue dans ce front commun avec l’interview donnée hier par Pascal Thiaw-Kine, le patron des enseignes Leclerc à La Réunion, le n°2 local en termes de surface.



Quel est le problème ? Dans une étude publiée vendredi, l’Observatoire des prix, des marges et des revenus révèle que les marges des grandes surfaces à La Réunion sont de 25 à 40%, soit un taux bien supérieur à ceux de métropole.



Faux, rétorque le porte-parole de la Fédération du commerce et de la distribution, qui représente les patrons de grandes surfaces, selon qui il s’agit d’un « rapport à charge ». C’est le même qui, dans une interview accordée au JIR en septembre 2017, déclarait que « la marge nette des entreprises du secteur (s’établissait) à environ 1,5% !



Fautes de preuves, difficile de lui apporter la contradiction.



Or, voici que les arguments en faveur des consommateurs proviennent d’un des membres de la Fédération, qui a décidé de dire la vérité.



Dans son interview, Pascal Thiaw-Kine commence par se désolidariser de la Fédération, à laquelle il appartient pourtant, en la qualifiant de « conservatrice ». Et d’ailleurs, il envisage d’en partir.



Même s’il tempère un peu le rapport de l’étude de l’Observatoire des prix -selon lui, la marge commerciale moyenne des distributeurs serait de 23%, et non de 25 à 40 comme l’affirmait l’Observatoire- il reconnait que les marges arrière, celles versées par les importateurs aux grandes surfaces pour voir leurs produits bien figurer dans les rayons, qui représentent en moyenne 3% du prix de vente, atterrissent dans la poche des distributeurs et non dans celle des consommateurs.



« Chez Leclerc, nous sommes contre les marges arrière », affirme Pascal Thiaw-Kine, qui s’attend à une levée de boucliers de ses concurrents. Pas étonnant que les magasins Leclerc aient déjà la réputation d’être les moins chers de l’ile. Et s’il renonce effectivement aux marges arrières, comme il semble le laisser entendre dans son interview, l’écart risque de se creuser encore.



Pascal Thiaw-Kine pousse l’honnêteté jusqu’à reconnaitre qu’il n’en serait peut-être pas arrivé à cette prise de conscience s’il n’y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. « On se fait tirer dessus tout le temps », regrette-t-il. Apparemment, à raison si l’on en croit ses propos sur les marges arrière.



Comme quoi, d’un mal naitra peut-être un bien…