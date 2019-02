A la Une .. ▶️ [Pierrot Dupuy] L’inquiétante union des anarchistes, des fascistes et des salafistes





Ils étaient 20.000 mardi soir à manifester place de la République à Paris, pour crier leur refus de l’antisémitisme.



20.000, c’est beaucoup diront certains. J’aurais plutôt tendance à dire que ce n’est pas assez.



Les actes antisémites ont augmenté de 74% l’an dernier, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.



Tous les jours, les journaux nous rabâchent les oreilles avec des profanations de cimetières juifs, avec des agressions contre des porteurs de kippas.



Face à cela, on aurait pu s’attendre à une mobilisation unanime de tous les partis politiques. Pour des raisons qu’eux seuls connaissent, certains ont préféré faire bande à part.



Marine Le Pen traine comme un boulet le nom qu’elle porte, celui de son père, qui lui ne cachait pas son antisémitisme et qui a d’ailleurs été condamné pour cela. La fille semble ne pas vouloir marcher dans ses pas. Tant mieux et pourvu que ce ne soit pas qu’un calcul politique.



Mais que dire de Jean-Luc Mélenchon, pourtant franc maçon avoué du Grand Orient de France, une obédience à la pointe dans le combat contre l’antisémitisme, et qui ne cesse de se faire remarquer par son ambiguïté. Vous savez, cette fameuse petite phrase que l’on entend beaucoup, trop souvent : « Je ne suis pas antisémite, mais… »



Le président de la République lui même est intervenu hier soir. Une nouvelle déclaration pleine de constats évidents et de bonnes intentions. Mais l’arsenal législatif existe déjà pour punir les racistes qui ont trouvé un nouveau terrain de jeu sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne les applique-t-on pas, pour commencer ?



Quitte à choquer, et parce que je me force à lire régulièrement les commentaires sous les articles de Zinfos, et aussi parce que contrairement à vous, j’ai accès aux commentaires qui sont censurés et qui contiennent parfois de véritables horreurs, je finis par regretter l’anonymat sur le net.



L’homme est pleutre. Et l’anonymat lui donne le courage qu’il n’aurait pas s’il lui fallait proférer à visage découvert les insanités qu’il déverse caché derrière le masque de l’anonymat.



Mais je vais vous avouer que ce n’est pas là le plus inquiétant à mes yeux. Ce qui me fait le plus peur, c’est de voir côte-à-côte, dans les manifestations des Gilets jaunes, des ultra-violents qui jusqu’à présent passaient leur temps à se taper sur la figure entre eux, et qui maintenant font front commun pour tout casser et laisser exploser leur haine du juif et de la société.



Hier, l’ultra-gauche et les anarchistes d’un côté, ceux que l’on appelait les « anti-fa »pour anti-fascistes, et l’ultra-droite de l’autre, se retrouvaient régulièrement pour régler leurs comptes à coups de battes de base-ball et de barres de fer.



Aujourd’hui, on les retrouve côte-à-côte avec une troisième force, les salafistes, pour lancer des pavés sur les CRS, casser et piller les magasins, et hurler leur haine des juifs.



Et ca, c’est vraiment inquiétant. Pierrot Dupuy Lu 72 fois





Dans la même rubrique : < > CARSUD: Un contrôleur de bus agressé, les agents exercent leur droit de retrait ▶️ Bateau malgache bloqué: Les pêcheurs n'écopent d'aucune amende