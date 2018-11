▶️ [Pierrot Dupuy] J'ai peur pour la peau du préfet

Cet après-midi, dans une question au gouvernement au Sénat, Michel Dennemont a vivement critiqué le préfet Amaury de Saint-Quentin.



Selon lui, ce dernier aurait refusé de recevoir les "Gilets jaunes", ce que les Réunionnais ressentiraient comme un mépris.



Je le cite : "Le préfet a refusé d’entamer le dialogue avec les représentants du mouvement, alors qu’il les avait invités. Ce comportement du représentant de l’Etat est vécu comme une humiliation par les Réunionnais. Au nom de tous les parlementaires et élus locaux réunionnais, je vous invite à venir à la Réunion le plus vite possible car nous savons que le dialogue est possible avec vous".



Soit c’est l’âge, soit Michel Dennemont est complètement déconnecté de ce qui se passe sur le terrain, mais ce qu’il affirme est totalement faux.



Je n’ai pas pour habitude de passer de la pommade dans le dos du préfet. Mes écrits sont là pour en témoigner. Mais il faut dire la vérité.



Si les réunions à la préfecture n’ont pu avoir lieu à trois reprises, c’est uniquement parce que les « Gilets jaunes » n’ont pas réussi à se mettre d’accord, entre eux, pour désigner une délégation.



Le préfet n’a eu de cesse de tendre la main aux manifestants.



Or, Michel Dennemont n’est pas n’importe qui. C’est un sénateur LREM, le seul à la Réunion à soutenir sans réserve la politique du gouvernement à la Réunion.



Et on sait comment se passent les questions au gouvernement. Souvent, les ministres qui souhaitent faire une déclaration ou passer un message "soufflent" une question à un parlementaire.



Je suis convaincu que c’est le cas ici et que Michel Dennemont n’a été que le "petit rapporteur" d’Annick Girardin.



La ministre a très mal traité ce dossier. Elle ne s’est réveillée qu’au bout de plusieurs jours et mes contacts parisiens me rapportent que cela commence à se savoir, y compris au plus haut niveau. Plusieurs membres de son cabinet sont sur le départ, preuve s’il en était besoin du malaise qui y règne.



Il lui faut donc un bouc émissaire et j’ai bien peur que le pauvre Amaury de Saint-Quentin ne soit le candidat idéal, pour essayer de cacher l’incompétence crasse de cette ministre