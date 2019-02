▶️[Pierrot Dupuy] Au risque de choquer, j’ose affirmer que les élus ne sont pas assez payés !

Lundi, nous vous avons révélé sur Zinfos l’embauche de Patrick Lebreton au Département, comme chargé de mission au Tourisme. Et hier, nous vous avons informé de celle de Bruno Domen, toujours au même Département, depuis le 1er janvier, sur un poste de catégorie C à la direction de l’Enfance.



Nous sommes ravis de constater que nos maires sont, de par leurs fonctions, devenus des experts en tourisme et en enfance…



Mais contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne vais pas, ce matin, critiquer ces embauches. Je ne le ferai pas parce que j’estime, au risque de voir certains Gilets jaunes renverser la tasse de café qu’ils sont en train d’avaler, que les élus ne sont pas assez payés. Ce qui les oblige à toutes sortes de manoeuvres pour avoir un revenu à la hauteur de leurs responsabilités.



Hier, c’est Didier Robert qui s’était fait épingler pour s’être fait verser un « salaire » de 6.800 euros par une SEM de la Région. Aujourd’hui, ce sont Patrick Lebreton et Bruno Domen qui se font prendre par la patrouille pour toucher un salaire, que l’on imagine équivalent à celui de Didier Robert, au Département.



Est-ce pour autant scandaleux ? Au risque de se faire étrangler nos Gilets jaunes en avalant leur tartine, je vais oser dire que non.



Un président de Région touche une indemnité de 4.500€ par mois, un maire d’une commune de 20 à 50.000 habitants, ce qui est le cas de Saint-Joseph et de Saint-Leu, 1.277€. Somme pour laquelle ils ne touchent pas de surrémunération de vie chère, contrairement aux fonctionnaires qu’ils ont sous leurs ordres.



Dans le même registre, on pourrait également citer ces adjoints à la mairie de Saint-Denis qui sont officiellement nommés PDG de SEM de la mairie, avec des salaires de 2.500 à 3.500 par mois, alors que tout le monde sait que ce sont des emplois à 80% fictifs. L’essentiel du travail étant assuré par des directeurs généraux qui eux, touchent entre 9 et 10.000 euros par mois.



Et, dans le Quotidien de vendredi dernier, l’ancien Directeur général des services de la ville de Sainte-Marie, ville de 32.000 habitants, nous avouait toucher 9.550€ par mois.



Et bizarrement, ces salaires de DGS ou de PDG de SEM, proches de 10.000 euros mensuels ne choquent personne. Par contre, tout le monde va être scandalisé si un président de Région ou un maire cumule deux fonctions pour arriver à un salaire qui sera, malgré tout, inférieur à celui d’un DGS !



Pourtant, les deux fonctions ne sont pas comparables. Le DGS, quand il quitte son bureau le soir, va rentrer tranquillement chez lui, en famille. Le maire, lui, va encore devoir aller rendre visite à quelques administrés mais surtout, il risque à toute heure de la nuit de voir débarquer devant le portail de sa maison un habitant de sa commune qui viendra lui parler de son problème personnel ou lui réclamer un emploi. Quand ce n’est pas pour le menacer physiquement !



Le DGS lui, va conserver son poste jusqu’à sa retraite. Le maire lui, doit remettre son poste en jeu tous les 5 ans, à chaque élection.



Et question retraite, on ne joue pas non plus dans la même catégorie. Le DGS va toucher une confortable retraite alors que la retraite de base d’un maire d’une commune moyenne sera de moins de 200 euros !



Alors, il serait temps que l’on arrête de tirer sur les élus. Il faudrait qu’on ait enfin le courage de créer un véritable statut de l’élu, un serpent de mer dont on parle depuis des années mais qu’aucun gouvernement n’a eu le courage de mettre en place. Et on peut penser que ce n’est pas demain la veille que cela arrivera. On imagine en effet la réaction des Gilets jaunes demain si Edouard Philippe sortait un projet de loi doublant le salaire des élus… Ce serait la révolution !