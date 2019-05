A la Une ... ▶️ [Pierrot Dupuy] A quand une manifestation pour défendre notre zamal contre les importations de cannabis ?





Que sommes-nous en train de faire de notre ile ?



Nous étions fiers, il n’y a encore pas si longtemps, de pouvoir nous vanter auprès des métropolitains : "Vous savez, ici, il n’y a pas de serpents et il n’y a pas de drogue"…



Pour les serpents, va falloir repasser avec les importations de reptiles par les animaleries, animaux vendus à quelques propriétaires irresponsables qui n’hésitent pas, quand ils s’aperçoivent des contraintes qu’il y a à élever de tels reptiles, à les lâcher dans la nature… Les appels aux pompiers pour signaler un boa ou un python en liberté sont de plus en plus nombreux. Même si la règlementation interdit l’importation de serpents venimeux et de plus de 3m, même si on nous affirme qu’il y a très peu de chances qu’ils puissent se reproduire, avouez qu’il y a quand même de quoi flipper !



Quant à la drogue…



A La Réunion, on n’a longtemps connu que le zamal. On peut en penser ce qu’on veut, mais force est de constater que malgré tous les efforts des autorités, cette drogue dite douce a toujours existé, et dans des milieux souvent insoupçonnés.



Je vous l’ai déjà dit. J’ai eu l’occasion, il y a une dizaine d’années, de reprendre mes études de Droit à l’université du Moufia pour finaliser un master de Droit privé. Quelle n’a pas été ma surprise de constater que la quasi-totalité de ma promo fumait notre zerbage péï…



Eh bien, même ça apparemment, ça fout le camp. D’après une de mes connaissances qui consomme de temps en temps, les saisies régulières de la gendarmerie dans les hauts de l’ile ont entrainé une raréfaction du zamal sur le marché, au profit de la résine de cannabis importée. Bien plus chère et de moins bonne qualité… Elle arrive ici coupée avec des produits chimiques qui peuvent même être potentiellement dangereux. Et elle est en outre bien plus dangereuse car plus concentrée.



Ce serait le comble de devoir faire une manifestation pour défendre notre zamal local contre les produits d’importation !



En 2017, ce sont 140kg de résine de cannabis qui ont été saisis par les Douanes, et ce n’est malheureusement qu’une toute petite partie de ce qui est importé !



Mais la résine de cannabis n’est pas la seule, ni la pire, saloperie, passez-moi l’expression, à inonder le marché. J’en veux pour preuve les nombreuses saisies de cocaïne opérées récemment. En 2018, ce sont 3,3kg qui avaient été interceptés. Nul doute qu’on va exploser ces chiffres cette année !



Et je ne vous parle pas des trafics de pilules d’ecstasy ou de la drogue dite « chimique » qui commence à faire des ravages dans l’ile. Ces drogues de synthèse sont de loin les plus dangereuses.



Pourtant, tous ceux qui fréquentent les fêtes dans l’ouest et dans le sud vous diront que les gens ne se cachent même plus pour les consommer et qu’il est très facile de s’en procurer.



Mon péÏ bato fou, chantait Ziskakan… Pierrot Dupuy Lu 1478 fois





Dans la même rubrique : < > Victoire du 8 mai 1945: Les lieux et horaires des cérémonies Air mauritius s'envole depuis Pierrefonds avec son A330neo pour la visite du Pape