▶️ Perquisitions à la CCIR: Ibrahim Patel n'a "rien à se reprocher dans cette affaire"

Après la perquisition des locaux de la CCIR lundi matin, le Président Ibrahim Patel, ainsi que huit personnes de son cercle proche ont été placés en garde à vue.



Après avoir vu cette garde à vue prolongée le soir-même, Ibrahim Patel se trouvait toujours dans les locaux du commissariat Malartic ce mardi après-midi.



"Il est éprouvé par cette garde à vue, il est très fatigué (...) et en même temps il reste très combatif parce qu'il sait très bien qu'il n'a rien à se reprocher dans cette affaire", a commenté Me Navarro, qui assiste Ibrahim Patel avec Me Boniface. "Il répond à toutes les questions des enquêteurs sans en éluder aucune", ajoute l'avocat.



Ibrahim Patel pourrait sortir de garde à vue ce soir ou demain matin. "Ce qui est certain, c'est que la garde à vue prendra fin demain matin", précise Me Navarro.



Pour rappel, cette perquisition fait suite à une accusation de fraudes électorales lors des élections à la Chambre de commerce et d'industrie fin 2016.



Charline Bakowski sur place