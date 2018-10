▶️ Perquisition en cours au domicile de Jean-Luc Mélenchon

Une perquisition a lieu depuis 7h ce matin au domicile de Jean-Luc Mélenchon, ainsi qu'au siège du Parti de Gauche et de celui de La France insoumise.



Dans une vidéo publiée sur la page Facebook du député européen Younous Omarjee, on voit l'intérieur du domicile de Jean-Luc Mélenchon qui grouille de policiers.



En cause, l'embauche d'assistants parlementaires au Parlement européen et le financement de la dernière campagne électorale.