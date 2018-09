La grande Une ▶️ Pâtisserie: "On n’a pas assez de recul sur l’utilisation des colorants alimentaires" Ils sont utilisés par l’écrasante majorité des pâtisseries: les additifs et colorants alimentaires. Issus de la pétrochimie, ils sont achetés par les pâtisseries artisanales et utilisés à outrance. Pourtant, aucune règle d’étiquetage ou de traçage de ces produits n’existe.

Pâtissière-traiteur, Alix Bernado a fait le choix du sans gluten, et de mesurer les apports en sucres en trouvant des substituts naturels. Les produits qu’elle travaille sont issus de l’agriculture biologique. Un choix contraignant, que cette pâtissière de formation a pourtant fait.



Le retour aux sources du dessert



"Je propose beaucoup de pâtisseries assez brutes. J’élimine toute composition alimentaire artificielle dont les colorants. Quand on voit une pâtisserie rose, on a tendance à se dire que si c’est beau, cela ne pourra être que bon. Je préfère repartir sur du brut et utiliser la couleur de l’aliment de base", explique la chef et gérante de Kalix pâtisserie traiteur.



Ces additifs et colorants soulèvent des interrogations quant aux effets sur la santé. Soupçonnés de créer des lésions précancéreuses, de provoquer des allergies ou encore des baisses du système immunitaire, la question est d’autant plus grave que beaucoup d’enfants consomment ces produits.

"Pas assez de recul sur l’utilisation de ces produits"



Particulièrement sensible à l’origine de ses produits, la pâtissière préfère tout simplement s’abstenir de les utiliser ."On n’a pas assez de recul sur l’utilisation des colorants alimentaires.Techniquement, je ne sais pas comment c’est fabriqué, quel est le "EE" et ce que ça peut provoquer sur notre santé et les maladies que cela peut générer".



Une question d’éducation au goût



"À l’école de pâtisserie on nous apprend des manières de travailler les colorants artificiels, les sirops avec des additifs et goût de synthèse. Ça façonne un palais et favorise des conditions addictives. Il faut amener nos enfants également à faire ces découvertes. Il faut habituer l’oeil et le goût ", soutient Alix Bernado.



Pourtant, la nature est bien faite et les matières naturelles ont un pouvoir colorant déjà existant. "J’ai réalisé par exemple une dacquoise pistache, cacahuète et amande. J’ai valorisé la couleur naturelle verte de la pistache et je n’ai donc pas utilisé de colorants. Les framboises par exemple ou les myrtilles, le cassis ont un pouvoir colorant extraordinaire!", conclut la pâtissière.



S'abstenir ou baisser les doses dans ces recette dites traditionnelles, telle est donc le coeur du sujet. Pour le moment, le consommateur ne dispose même pas de l'information nécessaire pour faire des choix éclairés. Contrairement aux produits industriels emballés, la réglementation n'exige pas que les pâtisseries artisanales mettent à disposition la liste des ingrédients utilisés.