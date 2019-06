▶️ Pas de miracle pour le Géant de Saint-Pierre tout proche de la liquidation

Le Géant Les Casernes devrait être liquidé par le tribunal de commerce de Saint-Pierre dans deux jours. Le tribunal s'est donné 48 heures pour prendre sa décision, qui devrait pencher vers la liquidation selon Me Djalil Gangate et Me Jean-Francis Cheung-Ah-Seung, les deux conseils de la société Shetak de Denise Thien-Ah-Koon.



Aucun plan de redressement n'a été abordé au cours de l'audience de ce mardi après-midi, tenue en présence de nombreux salariés.



La société Shetak n’avait pas pu trouver une centrale d’achat qui lui fasse confiance pour approvisionner son magasin.



104 employés sur le carreau