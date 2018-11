▶️ Paillotes de l'Hermitage : Les salariés réclament un sursis

La machine administrative est en route. Après la décision du tribunal administratif, les paillotes de l'Hermitage doivent être détruites. Les propriétaires ont un mois pour remettre le site en état. Ce lundi matin, les services de la DEAL se sont rendus sur place, accompagnés des gendarmes, afin de dresser les états des lieux Pour les salariés, c'est la douche froide. Au total, près d'une centaine d'emplois sont menacés. "On va manifester, on va demander au préfet un sursis pour l'application de cette peine", a indiqué Olivier Gacon.Pour le porte-parole des salariés des paillotes, "juste avant les fêtes, 70 personnes au chômage, ce n'est pas forcément du plus bel effet". Et d'ajouter : "Pour que les établissements ferment sereinement et correctement, on demande si cette peine ne peut pas être appliquée au mois de février et non fin décembre".